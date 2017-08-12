Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от ЦСКА в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В последние минуты не смогли проконтролировать ситуацию, что привело к двум пропущенным мячам. Не могу упрекнуть ребят — они отдались максимально. К сожалению, в данный момент этого максимума не хватает, нужно показывать больше. Команда всегда отдается полноценно, борется», — заявил Каррера.

Ранее 12 августа ЦСКА одержал волевую победу в дерби. До 83-й минуты спартаковцы вели 1:0, отличился хорватский новичок Марио Пашалич. Однако затем армейцы забили два мяча за две минуты. Вначале счет сравнял Георгий Щенников, а бразилец Витиньо забил решающий мяч в ворота «Спартака».

После шести туров РФПЛ ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертое место в таблице. Красно-белые с 8 очками остались на восьмой позиции.