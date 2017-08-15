Панов сравнил «Спартак» с любимой женщиной

Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Панов рассказал, почему болеет за московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт уик-энд».

«Мне "Зенит" не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет. Я уважаю его, но "Спартак" — это как любимая женщина. Идешь — раз, встретил, влюбился — вот и все. И не знаешь, по каким причинам. Так же для меня "Спартак": я пришел и влюбился», — заявил футболист.

11 августа Панов вступил в самое крупное объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия». За несколько дней до этого игрок, одетый в атрибутику красно-белых, посетил выездной матч москвичей против «Зенита» (1:5). Рядом со стадионом «Санкт-Петербург» Панов подвергся нападкам со стороны местных болельщиков.

Форвард выступал за «Зенит» с 1994 по 1995-й, с 1997 по 2000-й и с 2006 по 2008 год. За петербургскую команду он провел 123 матча, в которых забил 30 мячей. После завершения карьеры нападающий признался, что болеет за «Спартак».