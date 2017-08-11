Униженный фанатами «Зенита» Панов вступил в объединение болельщиков «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Панов вступил в объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия». Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен приобрел членскую карту, стоимость которой составляет 1000 рублей. По словам представителей «Фратрии», вырученные на продажах карт деньги идут на организацию перформансов на стадионе во время матчей, а также на благотворительность.

7 августа в сети появилось видео нападок на Панова со стороны фанатов «Зенита» после матча четвертого тура чемпионата России с московским «Спартаком» (5:1), состоявшегося в Санкт-Петербурге. Болельщики оскорбляли одетого в атрибутику красно-белых Панова, бросали в него монетами и пытались сбить с ног.

Видео: @Alex14Boka / Twitter

Форвард играл за «Зенит» с 1994 по 1995-й, с 1997 по 2000-й и с 2006 по 2008 год. В его активе 123 матча и 30 забитых мячей в составе сине-бело-голубых. После завершения карьеры он признался, что болеет за «Спартак».