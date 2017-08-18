Нападающий «Милана» отказался от миллионов «Спартака»

Нападающий «Милана» Мбае Ньянг отказался переходить в московский «Спартак». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, футболист отменил медицинское обследование, которое было запланировано на 18 августа в одной из клиник Рима. Отмечается, что Ньянг предпочитает продолжить карьеру в клубе серии А «Торино». При этом туринцы предлагают за услуги форварда 12 миллионов евро — на шесть меньше, чем готов заплатить «Спартак».

17 августа сообщалось, что Ньянг согласовал условия личного контракта с красно-белыми, по которому будет получать три миллиона евро в год. При этом клуб предложил договор на четыре или пять лет.

Ньянг перешел в «Милан» в 2012 году. Затем на правах аренды выступал за французский «Монпелье», итальянский «Дженоа» и английский «Уотфорд». В прошлом сезоне нападающий трижды отличился в 18 матчах за «Милан», а также забил два мяча в 11 встречах в составе британского клуба.