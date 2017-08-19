ЦСКА и «Урал» сыграли вничью в РФПЛ

Московский ЦСКА и екатеринбуржский «Урал» сыграли вничью в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 19 августа, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:0. Ближе к голу были гости, но в концовке матча хозяев спас вратарь Ярослав Годзюр.

ЦСКА набрал 13 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Урал» с 9 очками занимает седьмую строчку.

18 августа в рамках седьмого тура хабаровская «СКА-Энергия» и «Тосно» сыграли вничью (0:0). В этом же туре встречаются столичные «Локомотив» и «Спартак». На момент публикации новости идет первый тайм, счет ничейный — 0:0.

15 августа ЦСКА обыграл швейцарский «Янг Бойз» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов (1:0). Ответный матч пройдет 23 августа в Москве. Победитель получит право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.