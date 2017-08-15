Курьезный автогол принес ЦСКА победу в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

Московский ЦСКА обыграл швейцарский «Янг Бойз» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 15 августа, на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч в свои ворота забил защитник хозяев Нуху Касим на 91-й минуте. Он дважды ударил мяч головой, после чего тот перелетел через вратаря.

Эта игра стала для защитника армейцев Василия Березуцкого 500-й в составе команды. Ответный матч пройдет 23 августа в Москве. Победитель получит право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

В предыдущем раунде москвичи оказались сильнее греческого АЕКа. В первом матче, который состоялся в Афинах, ЦСКА оказался сильнее 2:0. В ответном поединке армейцы победили со счетом 1:0.