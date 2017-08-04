ЦСКА узнал соперника в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Московский ЦСКА сыграет со швейцарским «Янг Бойз» в плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Жеребьевка прошла в пятницу, 4 августа, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Остальные пары соперников, которые поборются за выход в групповой этап главного клубного турнира Европы, выглядят следующим образом:

«Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания).

АПОЭЛ (Кипр) — «Славия» (Чехия).

«Олимпиакос» (Греция) — «Риека» (Хорватия).

«Селтик» (Шотландия) — «Астана» (Казахстан).

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Марибор» (Словения).

«Истанбул» (Турция) — «Севилья» (Испания).

«Наполи» (Италия) — «Ницца» (Франция).

«Хоффенхайм »(Германия) — «Ливерпуль» (Анлия).

«Спортинг »(Португалия) — «Стяуа» (Румыния).

Первые матчи пройдут 15 и 16 августа, ответные — 22 и 23 августа. ЦСКА начнет противостояние матчем на выезде. Право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов имеет действующий чемпион России московский «Спартак».

В 14:00 по московскому времени в Ньоне начнется жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где имена соперников узнают российские клубы «Зенит» и «Краснодар».