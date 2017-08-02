ЦСКА вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Московский ЦСКА обыграл греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 2 августа, на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил хавбек Бибрас Натхо. Первый матч, прошедший 25 июля в Греции, также закончился победой ЦСКА — 2:0.

Таким образом, армейцы вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Их соперник на этой стадии определится в пятницу, 4 августа. Победитель раунда плей-офф попадет в групповой турнир ЛЧ.

Наивысшее достижение ЦСКА в Лиге чемпионов — выход в 1/4 финала в сезоне-2009/10. Тогда армейцы дважды уступили миланскому «Интеру», ставшему победителем розыгрыша.