Букмекеры оценили шансы ЦСКА обыграть греческий АЕК в квалификации ЛЧ

Букмекеры назвали московский ЦСКА фаворитом первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2017/18 с греческим АЕК. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

На победу российского клуба можно поставить с коэффициентом 2,6. Ниже шансы на выигрыш у АЕК — на это событие принимаются ставки с коэффициентом 2,9. Вероятность ничьи оценена коэффициентом 3,05.

Отмечается, что 75 процентов от всей суммы ставок на исход матча приходятся на победу команды Виктора Гончаренко.

Матч состоится во вторник, 25 июля, в Афинах. Начало встречи запланировано на 20:30 мск. Ответная встреча пройдет 2 августа. Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. Десять победителей этапа плей-офф присоединятся к 22 клубам, получившим прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

Наивысшее достижение ЦСКА в Лиге чемпионов — выход в 1/4 финала в сезоне-2009/10. Тогда армейцы дважды уступили миланскому «Интеру», ставшему победителем розыгрыша.