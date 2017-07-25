Акинфеев прервал антирекордную серию в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА обыграл греческий АЕК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 25 июля, в Афинах и завершилась со счетом 0:2. В составе армейцев забитыми мячами отметились полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию из матчей с пропущенными голами подряд. Он остановился на отметке в 43 таких встречи.

Ответный матч пройдет 2 августа. Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. Десять победителей этапа плей-офф присоединятся к 22 клубам, получившим прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

Наивысшее достижение ЦСКА в Лиге чемпионов — выход в 1/4 финала в сезоне-2009/10. Тогда армейцы дважды уступили миланскому «Интеру», ставшему победителем розыгрыша.