Семерых фанатов ЦСКА на несколько лет отстранили от посещения стадионов

Семерых фанатов московского футбольного клуба ЦСКА отстранили от посещения спортивных мероприятий на срок от двух до четырех лет. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Болельщики были задержаны за использование пиротехники после дерби со столичным «Спартаком». Игра шестого тура чемпионата России прошла 12 августа на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

17 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность болельщиков за нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований. Согласно документу, за грубые нарушения правил поведения зрителей установлено наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований до семи лет. При несоблюдении запрета размер штрафа увеличится вдвое — до 50 тысяч рублей.