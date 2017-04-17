Путин подписал закон об ужесточении ответственности болельщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность болельщиков за нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Документ предполагает внесение поправок в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно новому закону, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения — с 20-25 тысяч рублей до 40-50 тысяч. В качестве альтернативной меры ответственности сохраняется возможность ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение мест соревнований до семи лет.

Иностранным фанатам, совершившим правонарушение, также грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток с выдворением из России. Иностранцам, нарушившим правила повторно, может быть закрыт въезд в Россию во время международных состязаний.

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7 апреля новый закон был принят Госдумой в третьем чтении.

В 2018 году в России состоится чемпионат мира по футболу. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.