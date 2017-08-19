«История о том, как паровозик переехал 11 свиней»

«Спартак» уступил «Локомотиву» в рамках 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Выигрывая 2:0 после первого тайма, красно-белые в итоге провалили второе московское дерби кряду. «Лента.ру» — о реакции болельщиков на обидное поражение буксующего на старте нового сезона чемпиона.

Спартаковцы захватили инициативу с первых минут и стали искать подходы к воротам российского бразильца Гильерме. К слову, место в чемпионских воротах вновь досталось Александру Селихову — Массимо Каррера продолжает «лечить» основного голкипера красно-белых Артема Реброва. Несмотря на непопулярное решение, Каррера получил поддержку фанатов, посвятивших итальянскому специалисту отдельный баннер. «Массимо — один из нас», — гласила надпись.

На 30-й минуте красно-белые вышли вперед — отличился капитан команды Денис Глушаков. Вслед за ним мяч на свой счет записал бразильский форвард Луис Адриано. К концу первого тайма казалось, что «Локомотиву» уже ничто не поможет.

Одним из ключевых моментов матча стало удаление полузащитника «Спартака» Алексадра Самедова. Уже в добавленное к первому тайму время хавбек ворвался в штрафную соперника и упал в столкновении с соперником. Главный арбитр Алексей Еськов на падение не купился и выписал симулянту желтую карточку — вторую для Самедова в матче. Пришлось ему отправиться отдыхать. И во втором тайме, воспользовавшись численным преимуществом, «Локомотив» перевернул все с ног на голову.

Преображение «Локомотива» после перерыва было ожидаемым, но все-таки для многих болельщиков события развивались слишком стремительно...

А кто-то слишком рано уверовал в победу красно-белых...

Бывший теннисист Евгений Кафельников, ярый поклонник красно-белых, анализировал игру команды после первого тайма. Как в воду глядел.

«Локомотив» забил четыре мяча кряду, отличились Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Мануэл Фернандеш. Причем в двух последних случаях не самым удачным образом сыграл голкипер «Спартака» Селихов.

Реакция Селихова на четвертый гол говорит сама за себя.

После победы железнодорожники еще и потроллили «Спартак» на его же арене, сделав фото в раздевалке в стиле красно-белых образца чемпионского сезона.

Положение дел действующего чемпиона усугубляется. Далеко идущие выводы делать еще рано, но не самое радужное настроение болельщиков «Спартака» можно понять.

Некоторые с ужасом ждут начала группового этапа Лиги чемпионов.