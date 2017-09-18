В «Спартаке» отреагировали на слухи о сдаче матча ради увольнения тренера

Заместитель председателя совета директоров московского «Спартака» Наиль Измайлов призвал не верить слухам о сдаче матча с «Тосно» из Ленинградской области. Его слова передает «Р-Спорт».

«Не верьте слухам, на то они и слухи — так проще. Публикации о "сливе" тренера? Да ерунда все это», — заявил Измайлов.

Владелец «Спартак» Леонид Федун комментировать ситуацию отказался, передает ТАСС.

Ранее 18 сентября «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию, согласно которой главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обвинил игроков в сдаче матча с «Тосно» (2:2). «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» — спросил специалист после встречи и ушел из раздевалки.

Красно-белые упустили победу в этой встрече, выигрывая до 86-й минуты со счетом 2:0. При этом москвичи имели численное преимущество после удаления игрока «Тосно» на 29-й минуте. После десяти туров подопечные Карреры набрали 13 очков и остались на восьмом месте в РФПЛ.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны.