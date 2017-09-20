Спорт
 
Последние новости
В сети показали разрушающийся из-за землетрясения Мехико
Власти Польши назначили СССР виновным за Холокост
Избивший репортера НТВ бородач назвал дату боя с журналистом-«плейбоем» из Перми
Apple выпустила iOS 11
На столбе в итальянском парке обнаружили голую и изнасилованную 57-летнюю немку
В сети обеспокоились психикой Екатерины Андреевой после поста о вине
Морган Фриман рассказал о войне России и США
Популярные новости
На столбе в итальянском парке обнаружили голую и изнасилованную 57-летнюю немку
В сети обеспокоились психикой Екатерины Андреевой после поста о вине
Главком ВДВ получил тяжелые травмы в ДТП в Мурманской области
Морган Фриман рассказал о войне России и США
В сети показали разрушающийся из-за землетрясения Мехико
Избивший репортера НТВ бородач назвал дату боя с журналистом-«плейбоем» из Перми
WikiLeaks опубликовал схему слежки за россиянами

«Вы специально так делаете?»

Кто убивает «Спартак»

Перейти в «Мою Ленту»
Массимо Каррера
Массимо Каррера
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Результаты московского «Спартака» неутешительны: в последнем туре РФПЛ красно-белые упустили победу над «Тосно», а до этого неудачно стартовали в Лиге чемпионов. В СМИ появились слухи о том, что команда «плавит» главного тренера Массимо Карреру. Правда это или миф, узнала «Лента.ру».

Правда

После десяти туров чемпионата России по футболу «Спартак» занимает восьмое место. Красно-белые одержали всего три победы: над «Краснодаром», тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». С принципиальными соперниками команда сыграла просто ужасно, пропустив 11 мячей от «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА.

Питерцы разгромили «Спартак» со счетом 5:1, причем единственный гол звезда команды Квинси Промес затолкал с пенальти. В дерби с московскими командами красно-белые забивали первыми, но упускали победу на последних минутах. «Локомотив» после первого тайма проигрывал 0:2, но в итоге сумел отыграться и одержать волевую победу — 4:3. В «дерби всея Руси» с ЦСКА спартаковцы до 83-й минуты вели в счете, однако затем армейцы забили два мяча за две (!) минуты и оставили заклятых соперников у разбитого корыта.

В прошлом сезоне «Спартак» вырывал победы на характере, нередко забивая на последних минутах. Ветеран команды Валерий Рейнгольд видит причину неудач в том, что Каррера недоработал с футболистами на сборах. Такого же мнения придерживается бывший игрок красно-белых Виктор Булатов: «Нет в ногах той быстроты и легкости, как в прошлом сезоне. Игроки не успевают за соперниками. Каррера не подготовил команду физически, а в прошлом сезоне "Спартак" был хорош благодаря предсезонке Аленичева».

Куда пропал спартаковский дух?

Слухи о разладе между игроками и тренером «Спартака» ходят довольно давно. После матча с «Тосно», в котором красно-белые до 86-й минуты вели в счете 2:0, однако потом дважды пропустили и упустили победу над аутсайдером чемпионата, Каррера обвинил в поражении подопечных. На вопрос, как же так вышло, итальянец сухо ответил: «Надо спросить об этом у игроков».

Затем СМИ сообщили, что после матча Каррера эмоционально заявил игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» — и ушел из раздевалки, хлопнув дверью.

В новом сезоне Каррера нанял новых, опять-таки итальянских ассистентов и, как говорят, окончательно потерял контроль над раздевалкой. Новые медики, диетологи — обилие незнакомых лиц сказывается на состоянии команды. И явно не в лучшую сторону.

Аттила Мальфатти помогает Каррере с заменами, и не всегда получается удачно. Например, в матче против «Рубина» тренер заменил бразильского нападающего Луиса Адриану на его соотечественника Педро Рошу. Адриану остался недоволен и, уходя с поля, отказался пожать руку наставнику. Каррера тоже не скрывал раздражения, махнув рукой в сторону футболиста. На послематчевой конференции итальянский специалист утверждал, что проблем между ним и игроком нет. Но дыма без огня не бывает.

В прошлом сезоне «Спартак» выглядел сплоченной командой, а в этом году даже не выкладывает совместные фотографии в Instagram. После победы над казанцами долгожданное фото появилось, но Каррера на нем отсутствовал.

Неудачная селекция

Этим летом «Спартак», во многом под влиянием Карреры, купил двух игроков — Марио Пашалича и Марко Петковича. Селекция явно была неубедительной. Сербский защитник проваливает матч за матчем, однако тренер продолжает ставить его в основу. Это вызывает недовольство игроков.

Вокруг трансферной политики «Спартака» было много разговоров, назывались громкие имена. В итоге все осталось на уровне слухов. Помочь решить проблемы чемпиона в обороне мог бы экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, но переговоры с «Валенсией» тоже зашли в тупик.

Невезение

Каррера нанял нового тренера по физподготовке Джорджо Д'Урбано. Сложно сказать, виноват ли итальянец в возникающих проблемах, но количество травм в «Спартаке» в этом сезоне только увеличилось. Команда уже потеряла Дениса Глушакова, Зе Луиша, Лоренсо Мельгарехо, Романа Зобнина и Артема Тимофеева из-за повреждений разной степени тяжести. Из последних новостей — крестообразную связку порвал Георгий Тигиев.

В прошлом году «Спартаку», как и почти всякому чемпиону, частенько удавалось закатить гол на последних секундах встречи. В матче с пермским «Амкаром» Глушаков забил на 91-й минуте (1:0), в Оренбурге Промес принес победу красно-белым на 95-й (3:2). «В этом году серийность успехов аукается красно-белым», — считает бывший спартаковец Александр Мостовой. Теперь команде немного не везет. А значит, необходимо выкладываться по полной.

Миф

Самый весомый аргумент за Массимо Карреру — чемпионство «Спартака». Впервые за 16 лет красно-белые показывали красивую игру, обыграли почти всех принципиальных соперников и временами демонстрировали, что спартаковские стеночки и забегания, пусть и с итальянским акцентом, все еще живы.

Пока журналисты пишут, что в сердцах болельщиков останутся руины, фанаты верят в Карреру. Они могут обвинять игроков или руководство в неудачах, однако баннеры в поддержку итальянца говорят сами за себя. Перед матчем с «Локомотивом» болельщики красно-белых развернули на своем секторе большое изображение наставника с подписью: «Массимо — один из нас».

Каррера поблагодарил болельщиков: «Мне очень приятно ощущать такую поддержку. Жаль, что не получается их порадовать. Мы работаем и играем для того, чтобы приносить им радость». И фанаты красно-белых готовы биться за тренера, который принес им такую долгожданную радость.

Пятая власть

СМИ создали миф о спартаковском злом цикле, и на сегодняшний день идеальная тактика для прессы — писать о том, что Каррере приходит конец, он просто лакей Антонио Конте, и весь прошлый сезон вообще не показатель.

Все началось с публикации «Спорт-Экспресса», вынесшей на суд общественности слив из раздевалки, после чего все принялись обсуждать скандалы в команде. Журналист СЭ слезливо пишет о том, что нет больше «никакого "мы" и семьи тоже нет», а есть сухое «игроки». Это не может не накалять обстановку.

Лучшие люди страны

Однако игроки в команде поддерживают своего наставника. Капитан «Спартака» Денис Глушаков в Instagram встал на защиту Карреры: «Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива“ тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается, и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались».

Следом высказался владелец «Спартака» Леонид Федун. Он заявил, что команда должна стиснуть зубы, сплотиться вокруг тренера и биться в каждом матче.

Если ни один спартаковец пока не назвал Карреру «трениришкой», если игроки открыто выступают за своего тренера, значит, внутрикомандные проблемы могут быть преувеличенными.

Этого же мнения придерживается футбольный эксперт Александр Бубнов. Он критикует команду, считая, что она не готова физически, из-за чего игроки не справляются с большими нагрузками и получают травмы. «Но "слива" Карреры нет. Видно же, что игроки стараются победить на поле», — заявил журналист.

Впереди «Спартак» ждут важные матчи — 23 сентября с «Анжи» в РФПЛ, 26-го — с «Ливерпулем» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Теперь все зависит от Карреры — вытянет ли тренер этот сезон, доказав, что прошлогодняя победа была не просто случайностью, или продолжит пике и пополнит список наставников, не сумевших совладать с «народной» командой. Пусть и с чемпионским бэкграундом.

Анастасия Борисова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт21:2018 сентября
Давид Трезеге

«Это успех для России»

Давид Трезеге — о своем приезде, чистой Москве и ужасных русских фанатах
22:1219 сентября

Испанский клуб оштрафовали за слишком низкую посещаемость матчей

23:4119 сентября

Итальянский сенатор предложил усмирить КНДР с помощью футболиста «Ювентуса»

19:3019 сентября

Футболиста осудили за изнасилование девушки рядом с ее спящим парнем

Спорт19:1312 сентября
Мария Шарапова

Го в чатик, я создала

Шарапова зажгла в сети и отшила дерзкого фаната
08:3412 сентября

Месси похвастался музыкальными навыками

21:0319 сентября

СМИ назвали легкоатлета Иванова зачинщиком потасовки со своим убийцей

17:4519 сентября

Фанатам МЮ запретили петь расистскую песню о пенисе Лукаку

Спорт12:2817 сентября
LAS VEGAS, NV - SEPTEMBER 16: (L-R) Gennady Golovkin throws a punch at Canelo Alvarez during their WBC, WBA and IBF middleweight championionship bout at T-Mobile Arena on September 16, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Полное ГГГ

Лучший бой года стал самым скандальным
17:5612 сентября

Шарапова рассказала о своих гастрономических предпочтениях

18:3919 сентября

Аргентинский пес прервал футбольный матч и покусал микрофон

15:3219 сентября

СМИ назвали причину конфликта между футболистами ПСЖ Неймаром и Кавани

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Женщина выпрыгнула с 5-го этажа с двумя детьми при попытке спастись от пожара
Кадыров прокомментировал видео с дающим пощечину буддисту мусульманином
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Саратовского полицейского уличили в использовании шпионской ручки
Грязь на омских дорогах помешала угонщику скрыться от полиции
Все материалы
Мир
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Макрон раскритиковал Трампа за недовольство иранской ядерной сделкой
Двоих москвичей задержали в Венеции за участие в массовой драке на свадьбе
Минобороны России обвинило сирийскую оппозицию в сбросе воды с плотин в Евфрат
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
CNN сообщил о находившемся рядом с местом авиаудара России в Сирии спецназе США
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Сумма военной помощи США Киеву оказалась меньше заявленной Порошенко
В Запорожье ветераны АТО перекрыли улицу из-за отказа в бесплатном проезде
В Совете Европы выразили обеспокоенность ростом ненависти на Украине
Советница Порошенко предложила закрыть Российский культурный центр в Киеве
Порошенко поблагодарил США за помощь в борьбе с Россией
Тимошенко пришла на заседание Рады в «генеральском» наряде
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Орешкин сравнил российскую экономику с американской 1980-х годов
Безработица в России упала ниже пяти процентов
Половина россиян не поняла экономическую политику правительства
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
В «Роснефти» посчитали аппеляцию АФК «Система» отказом от диалога
В Минтрансе рассказали о «секретных» украинских штрафах за полеты в Крым
«Если я нужен тебе, ищи меня в клубе»
Как живет закрытое заведение, готовящее новое поколение российской элиты
В ФАС рассказали о влиянии роста акцизов на стоимость топлива для потребителей
Госавиаслужба Украины оштрафовала российские авиакомпании за полеты в Крым
ФАС проверит структуру поисковой выдачи Google и «Яндекса»
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Первый парень на селе
Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям
Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
Появилось детальное видео несанкционированного ракетного удара «Аллигатора»
Давидыч отказался признать вину в аферах со страховыми выплатами
Опубликовано видео последствий случайного пуска ракет с вертолета Ка-52
Задержание подозреваемого в убийстве девочки в Астрахани попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
У берегов Австралии нашли город осьминогов
Раскрыта главная опасность итальянского супервулкана
Создан сжигающий жир пластырь
Найдено регулирующее развитие рака и ожирения соединение
Все материалы
Спорт
Давид Трезеге«Это успех для России»
Давид Трезеге — о своем приезде, чистой Москве и ужасных русских фанатах
Испанский клуб оштрафовали за слишком низкую посещаемость матчей
Итальянский сенатор предложил усмирить КНДР с помощью футболиста «Ювентуса»
Футболиста осудили за изнасилование девушки рядом с ее спящим парнем
СМИ назвали легкоатлета Иванова зачинщиком потасовки со своим убийцей
Фанатам МЮ запретили петь расистскую песню о пенисе Лукаку
Аргентинский пес прервал футбольный матч и покусал микрофон
Все материалы
Культура
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
Выезд, дорого
Он заставлял супермоделей сидеть на бананах и гладить котов
Тест на скрепы
Главный мотив противников «Матильды»
Умер писатель Олег Стрижак
Промышленные роботы записали новозеландцу музыкальный альбом
Учитель подаст на Поклонскую в суд
Названы самые опасные для компьютера музыканты Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
В зверских условиях
Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей
Скандал вокруг братьев Дуровых превратился в мем
Спор о взыскании 100 миллионов рублей с экс-сотрудника Telegram сочли секретным
Телеведущий сорвал фокус Камбербэтча и разъярил зрителей
В сети разозлились из-за предложения Uber отпустить женщин с кухни
Все материалы
Ценности
Летящей походкой
Раскрыт секрет привлекательности российских женщин
Ксения Собчак объявила себя питерской аферисткой
Полуголые модели занялись фехтованием во французском замке
Самая популярная знаменитость в Instagram стала новым представителем Puma
Катя Добрякова украсила одежду портретом Ким Кардашьян в манере Пикассо
Платья с вульвами и рыбьими хвостами восхитили пользователей сети
Российская гимнастка в танце показала самые модные цвета осени
Все материалы
Путешествия
Хиппи коммунизма
Наследие ГДР — новая столица европейских тусовщиков
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Названы основные факторы комфортного перелета
Российский путешественник три месяца ездил по Азии за две тысячи рублей
В Канаде открыли туристическую тропу длиной 24 тысячи километров
Россиянин добрался из Калининграда до Владивостока на велосипеде
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Меланью Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Мотоциклист прокатился по трассе Буэнос-Айреса на одной ноге и без шлема
Китайский прокат секс-кукол закрыли за вульгарность
Все материалы
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Где-то убыло, где-то прибыло
Как гонщики Ferrari проиграли одну из важнейших гонок сезона Формулы-1
Первый тест новой Honda CR-V
Как кроссовер из США будет удивлять россиян и конкурентов
Заткнитесь и возьмите наши деньги
Новинки Франкфурта с большим клиренсом, которые мы хотим видеть в России
McLaren сделал для миллиардера «грудную клетку» из материалов Формулы-1
«Тесла» отказалась побороться за звание лучшей машины года в США
Стала известна стоимость универсала Lada Vesta
Все материалы
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы