«Вы специально так делаете?»

Результаты московского «Спартака» неутешительны: в последнем туре РФПЛ красно-белые упустили победу над «Тосно», а до этого неудачно стартовали в Лиге чемпионов. В СМИ появились слухи о том, что команда «плавит» главного тренера Массимо Карреру. Правда это или миф, узнала «Лента.ру».

Правда

После десяти туров чемпионата России по футболу «Спартак» занимает восьмое место. Красно-белые одержали всего три победы: над «Краснодаром», тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». С принципиальными соперниками команда сыграла просто ужасно, пропустив 11 мячей от «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА.

Питерцы разгромили «Спартак» со счетом 5:1, причем единственный гол звезда команды Квинси Промес затолкал с пенальти. В дерби с московскими командами красно-белые забивали первыми, но упускали победу на последних минутах. «Локомотив» после первого тайма проигрывал 0:2, но в итоге сумел отыграться и одержать волевую победу — 4:3. В «дерби всея Руси» с ЦСКА спартаковцы до 83-й минуты вели в счете, однако затем армейцы забили два мяча за две (!) минуты и оставили заклятых соперников у разбитого корыта.

В прошлом сезоне «Спартак» вырывал победы на характере, нередко забивая на последних минутах. Ветеран команды Валерий Рейнгольд видит причину неудач в том, что Каррера недоработал с футболистами на сборах. Такого же мнения придерживается бывший игрок красно-белых Виктор Булатов: «Нет в ногах той быстроты и легкости, как в прошлом сезоне. Игроки не успевают за соперниками. Каррера не подготовил команду физически, а в прошлом сезоне "Спартак" был хорош благодаря предсезонке Аленичева».

Куда пропал спартаковский дух?

Слухи о разладе между игроками и тренером «Спартака» ходят довольно давно. После матча с «Тосно», в котором красно-белые до 86-й минуты вели в счете 2:0, однако потом дважды пропустили и упустили победу над аутсайдером чемпионата, Каррера обвинил в поражении подопечных. На вопрос, как же так вышло, итальянец сухо ответил: «Надо спросить об этом у игроков».

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Затем СМИ сообщили, что после матча Каррера эмоционально заявил игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» — и ушел из раздевалки, хлопнув дверью.

В новом сезоне Каррера нанял новых, опять-таки итальянских ассистентов и, как говорят, окончательно потерял контроль над раздевалкой. Новые медики, диетологи — обилие незнакомых лиц сказывается на состоянии команды. И явно не в лучшую сторону.

Аттила Мальфатти помогает Каррере с заменами, и не всегда получается удачно. Например, в матче против «Рубина» тренер заменил бразильского нападающего Луиса Адриану на его соотечественника Педро Рошу. Адриану остался недоволен и, уходя с поля, отказался пожать руку наставнику. Каррера тоже не скрывал раздражения, махнув рукой в сторону футболиста. На послематчевой конференции итальянский специалист утверждал, что проблем между ним и игроком нет. Но дыма без огня не бывает.

В прошлом сезоне «Спартак» выглядел сплоченной командой, а в этом году даже не выкладывает совместные фотографии в Instagram. После победы над казанцами долгожданное фото появилось, но Каррера на нем отсутствовал.

Неудачная селекция

Этим летом «Спартак», во многом под влиянием Карреры, купил двух игроков — Марио Пашалича и Марко Петковича. Селекция явно была неубедительной. Сербский защитник проваливает матч за матчем, однако тренер продолжает ставить его в основу. Это вызывает недовольство игроков.

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Вокруг трансферной политики «Спартака» было много разговоров, назывались громкие имена. В итоге все осталось на уровне слухов. Помочь решить проблемы чемпиона в обороне мог бы экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, но переговоры с «Валенсией» тоже зашли в тупик.

Невезение

Каррера нанял нового тренера по физподготовке Джорджо Д'Урбано. Сложно сказать, виноват ли итальянец в возникающих проблемах, но количество травм в «Спартаке» в этом сезоне только увеличилось. Команда уже потеряла Дениса Глушакова, Зе Луиша, Лоренсо Мельгарехо, Романа Зобнина и Артема Тимофеева из-за повреждений разной степени тяжести. Из последних новостей — крестообразную связку порвал Георгий Тигиев.

В прошлом году «Спартаку», как и почти всякому чемпиону, частенько удавалось закатить гол на последних секундах встречи. В матче с пермским «Амкаром» Глушаков забил на 91-й минуте (1:0), в Оренбурге Промес принес победу красно-белым на 95-й (3:2). «В этом году серийность успехов аукается красно-белым», — считает бывший спартаковец Александр Мостовой. Теперь команде немного не везет. А значит, необходимо выкладываться по полной.

Миф

Самый весомый аргумент за Массимо Карреру — чемпионство «Спартака». Впервые за 16 лет красно-белые показывали красивую игру, обыграли почти всех принципиальных соперников и временами демонстрировали, что спартаковские стеночки и забегания, пусть и с итальянским акцентом, все еще живы.

Пока журналисты пишут, что в сердцах болельщиков останутся руины, фанаты верят в Карреру. Они могут обвинять игроков или руководство в неудачах, однако баннеры в поддержку итальянца говорят сами за себя. Перед матчем с «Локомотивом» болельщики красно-белых развернули на своем секторе большое изображение наставника с подписью: «Массимо — один из нас».

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Каррера поблагодарил болельщиков: «Мне очень приятно ощущать такую поддержку. Жаль, что не получается их порадовать. Мы работаем и играем для того, чтобы приносить им радость». И фанаты красно-белых готовы биться за тренера, который принес им такую долгожданную радость.

Пятая власть

СМИ создали миф о спартаковском злом цикле, и на сегодняшний день идеальная тактика для прессы — писать о том, что Каррере приходит конец, он просто лакей Антонио Конте, и весь прошлый сезон вообще не показатель.

Все началось с публикации «Спорт-Экспресса», вынесшей на суд общественности слив из раздевалки, после чего все принялись обсуждать скандалы в команде. Журналист СЭ слезливо пишет о том, что нет больше «никакого "мы" и семьи тоже нет», а есть сухое «игроки». Это не может не накалять обстановку.

Лучшие люди страны

Однако игроки в команде поддерживают своего наставника. Капитан «Спартака» Денис Глушаков в Instagram встал на защиту Карреры: «Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива“ тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается, и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались».

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Следом высказался владелец «Спартака» Леонид Федун. Он заявил, что команда должна стиснуть зубы, сплотиться вокруг тренера и биться в каждом матче.

Если ни один спартаковец пока не назвал Карреру «трениришкой», если игроки открыто выступают за своего тренера, значит, внутрикомандные проблемы могут быть преувеличенными.

Этого же мнения придерживается футбольный эксперт Александр Бубнов. Он критикует команду, считая, что она не готова физически, из-за чего игроки не справляются с большими нагрузками и получают травмы. «Но "слива" Карреры нет. Видно же, что игроки стараются победить на поле», — заявил журналист.

Впереди «Спартак» ждут важные матчи — 23 сентября с «Анжи» в РФПЛ, 26-го — с «Ливерпулем» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Теперь все зависит от Карреры — вытянет ли тренер этот сезон, доказав, что прошлогодняя победа была не просто случайностью, или продолжит пике и пополнит список наставников, не сумевших совладать с «народной» командой. Пусть и с чемпионским бэкграундом.