Сообщение о бомбе сорвало предыгровую установку Семака

Установка главного тренера «Уфы» Сергея Семака на матч 11-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом» была сорвана из-за сообщения о бомбе в гостинице. Об этом говорится на странице команды в Twitter.

«Команду вывели из отеля из-за телефонного звонка о бомбе. Установка тренера на матч с "Арсеналом" не состоялась. Все в легком шоке», — отмечается в сообщении клуба.

Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный. «Решено было загрузить команду в автобус, тренерская установка будет на стадионе. У кого какие вещи с собой были, взяли, но потом администратор пройдется по номерам соберет бутсы и остальное... Некоторые ребята очень испугались, иностранцы в частности», — приводит его слова «Р-Спорт».

Матч между «Уфой» и «Арсеналом» состоится в столице Башкирии в воскресенье, 24 сентября, и начнется в 16:30 по Москве.