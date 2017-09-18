Возле входа на стадион «Крестовский» появились указатели в виде бакланов

Возле входа на стадион «Крестовский» появились указатели в виде морских птиц бакланов. Об этом сообщается на странице сакнт-петербургского ФК «Зенит» в Twitter.

Указатели были установлены в преддверии матча 10-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Уфой». Игра прошла в понедельник, 18 сентября, и завершилась со счетом 3:0 пользу сине-бело-голубых. Мячи забили Себастьян Дриусси (на 9-й минуте), Доменико Кришито (22, с пенальти) и Александр Кокорин (77).

14 сентября сообщалось, что баклан станет символом «Крестовского».

21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил бакланов в разрушении цельности светоотражающей пленки на крыше «Крестовского». Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил об этом стихотворение.