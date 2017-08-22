Орнитолог вступился за обвиненных в порче крыши «Крестовского» бакланов

Бакланы не виноваты в порче крыши на футбольном стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, считает президент клуба спортивных орнитологов «Птицы и люди» Вадим Авданин. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Клевать баклану это покрытие совершенно ни к чему. Клювы они чистят по-другому. Бакланы испражняются в огромном количестве, потому что они ихтиофаги, потребляют много рыбы. Экскременты их очень едкие», — заявил Авданин.

По его словам, при строительстве можно было использовать различные варианты пленки. «Кто выбрал самый неподходящий вариант, неустойчивый, тот и должен отвечать. Это просто некачественная пленка, не подходящая для этого», — подытожил орнитолог.

21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил бакланов в разрушении цельности светоотражающей пленки на крыше «Крестовского». Арену сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и в итоге приблизилась к 50 миллиардам рублей.