Кафельников захотел посмотреть на протекающую крышу «Крестовского»

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников захотел посмотреть на протекающую крышу стадиона «Крестовский». Запись 43-летний спортсмен сделал на своей странице в Twitter.

«Может махнуть в "бомжатник" на выходные и посмотреть на протекающую крышу? (да простят меня болельщики самой "великой и популярной team")», — написал Кафельников, имея в виду матч «Зенита» и «Спартака» в четвертом туре российской премьер-лиги.

Встреча состоится 6 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. После трех туров РФПЛ в активе лидирующего «Зенита» девять очков. У идущего шестым действующего чемпиона России «Спартака» — пять.

Достоверного объяснения тому, почему российские футбольные фанаты называют «Зенит» «бомжами», нет. По одной из версий, такая традиция сложилась из-за большого количества людей без определенного места жительства в центре Петербурга.

22 июля сообщалось, что на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Крестовский» протекла крыша.