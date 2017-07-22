Во время матча второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Рубином» на стадионе Санкт-Петербург протекла крыша. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста «Спорт-Экспресса» Гоши Чернова.

Из-за дождя бы решено закрыть крышу, но по неизвестным причинам она дала течь. На момент публикации новости идет второй тайм, счет 1:1.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и приблизилась к 50 миллиардам рублей.