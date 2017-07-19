Создателя соломенной «Зенит-Арены» пригласили в Петербург для обмена опытом

«Зенит» пригласил ставропольского фермера Романа Пономарева, построившего стадион «Зенит-Арена» из соломы, в Санкт-Петербург для обмена опытом. Билет в Северную столицу мужчине вышлет клуб. Об этом сообщается в Twitter сине-бело-голубых.

«Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на "Зенит-Арене" (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку!» — также отмечается в обращении клуба.

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О возведении в селе Красное (Ставропольский край) спортивного сооружения из соломы под названием «Зенит-Арена» стало известно во вторник, 18 июля. Пономарев рассказывал, что стадион был построен за пять дней, стоимость работ составила 41 тысячу рублей. Кроме того, он упомянул о планах провести на объекте Кубок мира по соломенному футболу.

На создание стадиона фермера вдохновило одноименное сооружение на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, которое сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство арены велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и приблизилась к 50 миллиардам рублей.