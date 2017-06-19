Вице-губернатор Петербурга назвал адекватной цену стадиона «Зенит-Арена»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин назвал 43 миллиарда рублей приемлемой стоимостью стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Это не самый дорогой стадион в мире», — сказал Албин.

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Чиновник также рассказал о проблемах арены. «Обнаружили конденсат на полу, но это не трагедия. Это проблема, с которой мы боремся. Фанаты обычно приходят на матч за 15-20 минут до начала, тем не менее все 16 проходов рассчитаны так, что за один час могут пройти все зрители», — добавил Албин.

23 марта сообщалось, что стадион доработают после Кубка конфедераций.

Футбольная арена на Крестовском острове сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство объекта началось в 2007 году. Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — в 2018-м, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.

Вместимость «Зенит-Арены» составляет 67,8 тысячи зрителей. При проведении концертов это число увеличивается до 80 тысяч человек.