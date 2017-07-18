На Ставрополье построили соломенную «Зенит-Арену» за 41 тысячу рублей

В селе Красное (Ставропольский край) построили стадион из соломы, который получил название «Зенит-Арена». Об этом сообщает Sports.ru.

«Арена была построена за пять дней, на строительство стадиона потратили 41 тысячу рублей. В ходе проведения работ не украдено и не "распилено" ни одного рубля», — гласит надпись на табличке, висящей на «стене» стадиона.

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Один из строителей — фермер-бахчевод Роман Пономарев — рассказал подробности возведения объекта. «Название — просто в качестве стеба, чтобы посмеяться. Так мы дополнительно смогли привлечь внимание к своему продукту. У нас постоянно люди играют. В субботу, 22 июля, будет целое открытие "Зенит-Арены", турнир. А на следующей неделе пройдет смешной или нет, но Кубок мира по соломенному футболу», — отметил Пономарев.

В декабре 2016 года одноименный стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге сдали в эксплуатацию. Строительство шло почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На арене прошли матчи Кубка конфедераций-2017, также стадион примет встречи чемпионата мира 2018 года.