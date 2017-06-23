В Петербурге задумались о подаче заявки на проведение финала Лиги чемпионов

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов допустил проведение на стадионе «Крестовский» финального матча футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Обсуждается возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов на новом стадионе. Если все получится, то застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира, чемпионата Европы 2020 года, но и финал Лиги чемпионов», — заявил Белов.

Футбольная арена принимает четыре матча Кубка конфедераций 2017 года, включая финал. В 2018 году на «Крестовском» пройдут матчи чемпионата мира, а через два года — встречи Евро-2020.

Стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей.

