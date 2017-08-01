Дочь Кафельникова обратилась к отцу через Twitter

Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попросила отца не распускать сплетни. Запись 18-летняя модель сделала на своей странице в Twitter.

«Передайте Е. А. (Евгению Александровичу, — прим. «Ленты.ру»), что он достал своим Твиттером сплетни пускать», — написала Кафельникова и спустя несколько часов удалила твит.

В пятницу, 28 июля, СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию. По другим данным, она отравилась алкоголем и не была в больнице.

В тот же день 43-летний Кафельников на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником и посетовал на употребляемые дочерью наркотики.