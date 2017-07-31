Дочь Кафельникова снимется в фильме о блогерах «Хайп»

Дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снимется в фильме о блогерах «Хайп». Об этом сообщает kp.ru.

Работа над лентой начинается в понедельник, 31 июля. Это первый российский фильм, который полностью снимут на iPhone. Режиссер экспериментальной картины — петербуржец Георгий Поротов.

«Договор с крупным кинопрокатчиком у нас есть, а съемка на телефон является режиссерским решением. Что касается Алеси, это ее первая роль в полнометражном кино, она чувствует себя прекрасно. Насколько я знаю, проблем со здоровьем у нее нет», — рассказал Поротов.

Фильм представляет собой историю о современных блогерах, которые снимают свою жизнь на мобильные телефоны. Слоган картины: «Он, она и хайп».

В пятницу, 28 июля, появилась неподтвержденная информация о попадании 18-летней Алеси в реанимацию. Ранее в тот же день 43-летний Кафельников на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником.

Алеся, которая с 13 лет живет в Лондоне и работает моделью, — единственная дочь теннисиста.