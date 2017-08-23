Шнуров сочинил стихотворение про портящих стадион «Зенита» бакланов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о морских птицах бакланах, портящих крышу на стадионе «Крестовский». Артист разместил его на своей странице в Instagram.
«Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно обосрут.
Говна полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
Насрут. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков».
21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил бакланов в разрушении цельности светоотражающей пленки на крыше «Крестовского». На следующий день на своей странице в Facebook он заявил, что «не стоит ко всему относиться слишком серьезно», и передал привет от бакланов.
Арену сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и в итоге приблизилась к 50 миллиардам рублей.