Петербурженка рассказала о пьянстве любителей футбола на Крестовском острове

Жительница Крестовского острова Оксана (фамилия не уточняется) рассказала о негативных изменениях в ее жизни после открытия футбольного стадиона «Санкт-Петербург». Об этом сообщает «Бумага».

«Изменилось буквально все. Куча пьяных болельщиков теперь не только бросает мусор где попало, но еще и воспринимает любой вертикальный столбик как общественный туалет. Сейчас здесь, буквально с того самого дня, когда открылся стадион, сплошная помойка: никто мусор не выбрасывает», — рассказала женщина.

Она также добавила, что в дни проведения матчей население острова живет «будто в пьяном районе».

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Домашние матчи на нем проводит петербургский «Зенит». Строительство шло почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На арене прошли матчи Кубка конфедераций-2017, также стадион примет встречи чемпионата мира 2018 года.