Создатели соломенного стадиона ответили на посылку «Зенита» арбузом

Санкт-петербургский «Зенит» получил ответную посылку от создателей соломенной «Зенит-Арены» в Ставропольском крае. Об этом сообщается в аккаунте клуба в Instagram.

Жители региона отправили в клуб Северной столицы арбуз. Таким образом, создатели соломенной арены ответили на подарок, который они получили от «Зенита» 1 августа: питерцы отправили ставропольским фермерам три мяча, 11 футболок и вымпел.

О возведении в селе Красное (Ставропольский край) спортивного сооружения из соломы под названием «Зенит-Арена» стало известно 18 июля. Один из строителей, Роман Пономарев, рассказал, что стадион был построен за пять дней, стоимость работ составила 41 тысячу рублей. Кроме того, он упомянул о планах провести на объекте Кубок мира по соломенному футболу. Позднее «Зенит» пригласил Пономарева в Санкт-Петербург для обмена опытом.

Настоящая «Зенит-Арена» в декабре 2016 года была сдана в эксплуатацию. Строительство шло почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На арене прошли матчи Кубка конфедераций-2017, также стадион примет встречи чемпионата мира 2018 года.