Баклан станет символом «Крестовского»

Баклан станет новым символом стадиона «Крестовский», на котором домашние матчи проводит петербургский «Зенит». Об этом рассказала клубный директор по связям с общественностью Жанна Дембо. Ее слова в четверг, 14 сентября, приводят «Ведомости».

На стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан.

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21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил бакланов в разрушении цельности светоотражающей пленки на крыше «Крестовского». Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил об этом стихотворение.

Арену сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно увеличивалась и в итоге приблизилась к 50 миллиардам рублей.