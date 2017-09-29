Кокорин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте турнира.

Форвард набрал 39 процентов в онлайн-голосовании. Второе место занял полузащитник румынского «Стяуа» Константин Будеску (24 процента). Третьим стал хавбек московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш (13 процентов).

Кокорин отметился двумя голами в матче второго тура группового этапа с испанским «Реал Сосьедад», который прошел 28 сентября. Питерцы одержали победу со счетом 3:1 и закрепились на первой строчке в квартете L. В активе команды шесть очков. В третьем туре «Зенит» сыграет с норвежским «Русенборгом». Встреча пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге.

Всего на счету Кокорина 14 голов в 17 матчах во всех турнирах. 25 сентября форвард впервые с ноября 2016 года был вызван в сборную России на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана, которые пройдут в октябре.