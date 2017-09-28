«Локомотив» разгромил чешский «Фастав» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0. Хет-трик оформил Мануэль Фернандеш, отличившийся на 2-й (с пенальти), 6-й и 17-й минутах.

В параллельном матче молдавский «Шериф» и датский «Копенгаген» в Тирасполе разошлись миром (0:0). После двух туров «Локомотив» возглавляет группу F с четырьмя очками, по два балла у «Копенгагена» и «Шерифа», у «Фастава» одно.

Ранее в четверг «Зенит» обыграл испанский «Реал Сосьедад» со счетом 3:1, дубль оформил Александр Кокорин.