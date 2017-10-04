Фурсенко высказался после критики от Путина

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил «Фонтанке», что он не отвечает за положение дел в сборной России по футболу. Об этом глава петербургского клуба высказался после того, как президент России Владимир Путин упрекнул его за обилие в «Зените» иностранных игроков.

«Я вообще, честно сказать, сборную не комментирую никогда. Это не зона моей ответственности. Я могу отвечать только за своих игроков», — сказал он, отметив, что на октябрьские матчи в российскую сборную вызваны семеро футболистов «Зенита».

Материалы по теме Больше не «ко-ко» Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России

По его словам, всего петербургский клуб может делегировать в национальную команду 10-11 человек.

3 октября Владимир Путин на заседании президентского совета по физкультуре и спорту напомнил Фурсенко, что в сентябрьском матче Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» в составе «Зенита» на поле вышли восемь иностранцев (в отличие от чемпионата России, в еврокубках нет ограничения на число легионеров в стартовом составе — прим. «Ленты.ру»). В ответ функционер сказал, что это был единственный матч, в котором за сине-бело-голубых выступило столько зарубежных футболистов.

«Зенит» одержал победу над «Реалом Сосьедад» (3:1) 28 сентября благодаря двум голам Александра Кокорина и мячу аргентинца Эмилиано Ригони. Спустя три дня петербургский клуб на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Анжи».