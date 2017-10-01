Больше не «ко-ко»

Футбольная Европа признала Александра Кокорина. Точнее, Лига Европы. Дубль в важном матче с испанским «Реал Сосьедад» — и российский форвард становится лучшим игроком недели. Внезапно Александр превратился в сильнейшего русского футболиста: он уже установил личный рекорд результативности, наколотив 14 голов, а также впервые с ноября прошлого года добился вызова в национальную сборную. А ведь еще пару месяцев назад нападающего критиковал даже Геннадий Орлов — комментатор и болельщик «Зенита». «Лента.ру» проследила, как Кокорин из любителя красивой жизни превратился в настоящего футболиста.

Манчини животворящий

Александра Кокорина долгое время противопоставляли Федору Смолову — еще когда оба играли в московском «Динамо». Они были своего рода олицетворением добра и зла: Кокорин играл много, и по большому счету на своих плечах тащил бело-голубых вверх. Смолов же со своим единственным голом за семь лет ассоциировался с модным тусовками, куда его тащила подруга Виктория Лопырева.

Федю исправила командировка в Екатеринбург: в «Урале» он стал забивать более-менее стабильно, оттуда он отправился в «Краснодар», в составе которого дважды подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата России и главной надеждой отечественного футбола.

С Кокориным в это время происходили странные вещи. В какой-то степени он поменялся местами со своим другом. Летом 2015 года форвард стал капитаном «Динамо», зимой имел на руках предложение от лондонского «Арсенала», а в итоге оказался в «Зените», где тогда еще играли Халк, Аксель Витсель и Мигель Данни. По большому счету, Андре Виллаш-Боашу, наставнику питерцев, он был не слишком нужен. Было очень похоже, что Кокорин, и без того получавший не самую маленькую зарплату, польстился на большие деньги.

Фото: Игорь Руссак / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

У португальского специалиста Александр играл по случаю, на разных позициях и не особенно результативно. Мирча Луческу, сменивший Виллаш-Боаша, поставил форварда в основу, перессорился со всем Петербургом и уехал. Кокорин под его руководством не забил и 15 голов.

«Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат и показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы», — говорил Геннадий Орлов, комментатор, известный своей страстью к санкт-петербургскому клубу.

Летом 2017 года в «Зените» прошла масштабная перестройка, которая началось с перестановок наверху и прихода «прораба»: в Северную столицу прибыл итальянец Роберто Манчини. Новый питерский менеджмент привез в город целый десант аргентинцев и пару заметных игроков из других стран. Двое из них — Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси — прямые конкуренты Кокорина в борьбе за место в атаке. В результате сильнее пострадал Артем Дзюба — главный снайпер команды в прошлом сезоне. Александр же расцвел.

Метод повышенной ответственности

В 17 матчах Кокорин забил аж 14 голов. Он уже поставил собственный рекорд результативности — в сезоне 2012/2013 он отличился 13 раз. За целый год. Сейчас же форвард провел лишь два месяца.

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Благодаря столь удачной игре россиянина утихли даже критики, коих у него было в достатке. Естественно, прежние нелестные отзывы о нем были полностью оправданы: Александр играл плохо, а за пределами поля не отличался ангельским поведением — то с Павлом Мамаевым загуляет, то устроит гонки по встречной полосе. В марте руководство «Зенита», если верить источникам СМИ, задумывалось о продаже звездного, но бесполезного форварда. А теперь он забивает чуть ли не в каждом матче.

Внезапный рост результативности Кокорина эксперты объясняют двумя факторами. Первый, игровой, заключается в том, что Манчини перевел Александра на самую удобную для него позицию. Кокорин довольно универсален: он может сыграть как на фланге, так и на острие, однако больше всего свободы он получает именно в центре.

Второй фактор вытекает из первого. Итальянский тренер поверил в своего подопечного и поставил его туда, где ему удобнее всего. По большому счету, это не только тактический маневр — это еще и маневр психологический. Роберто повесил на Кокорина дополнительную ответственность и дал понять, что рассчитывает на него. Плюс ко всему этим летом у Саши родился сын. Футболистам отведено не так много времени, чтобы дать возможность своим детям гордиться ими. Кокорин, кажется, понял это.

Отдельной строкой — об отношениях Кокорина со Станиславом Черчесовым (если кто-то не помнит, этот специалист тренирует сборную России). У Александра с ним как-то сразу не сложилось. После совместного с Мамаевым демарша в июле 2016-го форвард получил еще один шанс от Черчесова, однако в ноябре его карьера в сборной временно прервалась.

Фото: Григорий Дукор / Reuters

Не увидеть Кокорина в составе сборной сейчас было бы как минимум странно. Свое возвращение в национальную команду он прокомментировал следующим образом: «Да, меня там давно не было, я успел соскучиться». Более того, форвард даже выложил фото в свой Instagram! А соцсети для российских футболистов, как известно, дело святое.

В преддверии чемпионата мира — домашнего чемпионата мира — выход Кокорина на новый уровень не может не радовать. В прошлом сезоне стабильно играл все тот же Смолов, но на Кубке конфедераций он не стал тем, кто повел сборную вперед, хотя пытался сделать это. Александр был тем, на кого надеялись перед чемпионатом мира-2014, и у него тоже не вышло. Все это прошло, впереди — главный турнир их жизни. Всем нам нужно надеяться на то, что Кокорин к следующему июню не перестанет стабильно забивать. Вместе со Смоловым он вполне может претендовать на статус лидера сборной в то самое время, когда ей это нужнее всего.