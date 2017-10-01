Спорт
 

Гол на 85-й минуте принес «Зениту» ничью в матче с «Анжи»

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Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча состоялась в Каспийске и завершилась со счетом 2:2.

Хозяева вышли вперед на 20-й минуте, отличился полузащитник Олег Данченко. На 57-й минуте Александр Кокорин сравнял счет, но уже две минуты спустя махачкалинцы усилиями Адлана Кацаева вновь вышли вперед. Зенит сумел отыграться лишь на 85-й минуте — мяч забил Леандро Паредес.

«Зенит» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу РПФЛ, опережая идущий вторым «Локомотив» на два очка . «Анжи» с 9 очками в активе занимает последнее, 16-е место.

В других матчах 12-го тура, сыгранных ранее 1 октября, ЦСКА дома не смог обыграть «Уфу» (0:0), а «Локомотив» разгромил «Динамо» в московском дерби (3:0).

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