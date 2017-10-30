Переедем, не заметим

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«Локомотив» с Семиным громит «Зенит» в Питере и другие сюрпризы русского футбола

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

30 октября завершился первый круг Российской футбольной премьер-лиги. Санкт-петербургский «Зенит» упустил лидерство в чемпионате, московский «Локомотив» возглавил турнирную таблицу, прошлогодний чемпион «Спартак» и вовсе оказался на шестом месте. Итоги первого круга — в материале «Ленты.ру».

«Только "Локо" — только победа»

В начале сезона руководство «Локомотива» заявило, что лучшим результатом для команды будет попадание в зону еврокубков. Сейчас железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице. Под руководством Юрия Семина «Локомотив» обыграл всех лидеров чемпионата — ЦСКА (3:1), «Спартак» (4:3), итогом первого круга стал разгром «Зенита» со счетом 3:0.

Семин подтвердил, что судя по тому, как игроки работают на тренировках, у команды есть предпосылки к чемпионству. «Итоги первого круга замечательные», — радовался тренер. СМИ сомневались, что третий заход в ту же реку станет удачным для российского специалиста, однако ему удалось собрать команду и вывести ее в лидеры.

В матче с «Зенитом» феерил перуанский полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан — сделал дубль и отдал голевую передачу Алексею Миранчуку, который довел счет до разгромного. Примечательно, что в «Локомотив» Фарфан перешел в статусе свободного агента, то есть достался команде бесплатно.

Мнение общественности не помешало «Локомотиву» занять лидирующее положение в таблице. Возможно, команда станет чемпионом страны впервые за 13 лет. Статистика также на стороне клуба: 17 раз в истории чемпионатов России победитель первого круга становился победителем первенства. Лишь семь раз команда, занимавшая верхнюю строчку после первого круга турнирной таблицы, не становилась чемпионом.

Для российского футбола ситуацию, когда 70-летний тренер с неоднозначным составом выходит в лидеры, можно назвать нетипичной. Журналист Василий Уткин считает происходящее нонсенсом. «Ну пипец. Суперкоманду три раза отловили на контратаке. Брюса Ли нокаутировали ударом по яйцам. От Фуркада убежала Анфиса Резцова на пенсии. Семин все еще лучший тренер страны. Тридцать лет развития футбольной игры прошли стороной. Вот единственный смысл происходящего», — написал Уткин после матча «Локо» с «Зенитом».

Проблемы лидеров

Впереди еще 15 туров. ЦСКА отстает от железнодорожников на семь очков, «Зенит» — всего на три. Однако налицо проблемы лидеров российского футбола. До матча с «Локомотивом» санкт-петербургская команда не побеждала в чемпионате три тура подряд, испытала немалые проблемы в матчах с «Анжи» (2:2), с ЦСКА (0:0), а «Арсеналу» и вовсе проиграла (0:1). При этом травм у ключевых футболистов «Зенита» нет.

Разгром 0:3 в очном матче за лидерство в первом круге — это не только потерянные очки, но и удар по психологии команды. Манчини заявил: «Мы сильнее, это — случайность». Однако сложившаяся ситуация все равно кажется закономерной. Масла в огонь подлил голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев, обвинивший в игровых проблемах итальянского специалиста. «У нас пусть тренер все говорит», — продолжив традиции Артема Дзюбы сливать «тренеришек», не выдержал вратарь. Аргентинский квартет — Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони — явно не спасает команду: «Локомотив» на их фоне смотрится выигрышнее.

Занимающий третье место в таблице ЦСКА испытывает еще большие трудности. За последний месяц армейцы одержали лишь одну победу над «Краснодаром» (1:0) в семи матчах во всех турнирах. ЦСКА по итогам первого круга набрал 25 очков — это худший результат для красно-синих с 2009 года, когда команду возглавлял бразилец Зико. Помимо этого ЦСКА повторил худший результат по забитым голам (15) и второй — по пропущенным (10).

Главная проблема ЦСКА — в атакующей зоне. Молодые игроки не справляются с нагрузкой. По мнению бывшего тренера молодежного состава армейцев Александра Гришина, общественность слишком многого ждет от юной поросли армейцев. Однако результаты команде нужны уже сейчас. Финансовые проблемы президента красно-синих Евгения Гинера мешают клубу побеждать.

За последние пять лет ЦСКА завоевал три чемпионства. Однако в будущем у армейцев мало шансов на лидерство в чемпионате. У Гинера нет средств на игроков высокого уровня. Под нужды команды-середняка деньги найдутся, однако с таким составом перед тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко стоит сложная задача.

«Спартак» — чемпион?

У нынешнего чемпиона РФПЛ также наметилась полоса неудач. 28 октября «Спартак» на последних минутах упустил победу над «Ростовом». Ключевую ошибку допустил новичок клуба Марко Петкович. Серб далеко не впервые подвел команду. Болельщики и специалисты уже сочли его одним из худших приобретений в новейшей истории красно-белых. Во всяком случае, со времен Маркоса Майданы.

После первого круга «Спартак» занимает лишь шестое место, отставая от лидера на 10 очков. С принципиальными соперниками команда сыграла просто ужасно, пропустив 11 мячей от «Зенита» (1:5) , «Локомотива» (3:4) и ЦСКА (1:2). Причем в дерби с московскими клубами спартаковцы забивали первыми, но в концовке упускали не только победу, но и ничью.

За пять матчей, оставшихся до зимней паузы, красно-белые могут как поправить положение, так и окончательно его усугубить. Подопечным Массимо Карреры предстоит сыграть с «Уфой», «Краснодаром», «Зенитом», «Арсеналом» и ЦСКА. Если команда покажет игру образца весны этого года или, еще лучше, как с «Севильей» в Лиге чемпионов, то на каникулы вполне может уйти в статусе чемпиона, не утратившего шансы на защиту титула.

Темные лошадки

Никто не ожидал, что по итогам первого круга екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал» окажутся в числе претендентов на попадание в еврокубки. «Арсенал» занимает восьмое место в РФПЛ, в последнем матче обыграв «Зенит» в гостях. После этого команда Миодрага Божовича одержала первую в истории победу над ЦСКА со счетом 1:0. И хотя тулякам не хватает стабильности (невнятные поражения от «Анжи» (2:3), от «Уфы» (0:1), от «Амкара» (0:1), один из андердогов РФПЛ продолжает показывать красивый футбол.

«Урал» в нынешнем сезоне проиграл только два матча из пятнадцати. Фавориты чемпионата не сумели взломать оборону екатеринбуржцев — ни «Локомотиву», ни «Спартаку» это не удалось. При хорошей игре в защите команда не забывает и об атаке — клуб играет в комбинационный футбол, отсюда идеальное использование небогатых ресурсов и пятое место в таблице.

На дне

Явные проблемы испытывают потенциальные фавориты чемпионата «Рубин», «Ахмат» и «Краснодар». Казанский клуб с возвращением главного тренера Курбана Бердыева занимает лишь десятое место в турнирной таблице. В заключительном матче первого круга «Рубин» на выезде уступил «Уфе» Сергея Семака (1:2). До этого казанский клуб провел два неудачных домашних матча подряд — с «Динамо» (0:0) в РФПЛ и с «Крыльями Советов» (1:2) в Кубке России. Зыбучие пески чемпионата, в которые угодила команда, могут вновь лишить Бердыева должности.

Еще один тренер, который может остаться без работы, — наставник грозненского «Ахмата» Олег Кононов. Чеченский клуб проиграл три раза подряд и располагается в опасной близости от зоны стыковых матчей, хотя перед началом сезона руководство заявляло о планах попасть в еврокубки.

Последний кандидат на увольнение — главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов: под его руководством команда не вышла в групповую стадию Лиги Европы, покинула Кубок России и проиграла в РФПЛ четыре раза подряд. СМИ сообщали, что президент клуба Сергей Галицкий утратил доверие к тренеру. В последнем матче «Краснодар» сумел обыграть «СКА-Хабаровск» со счетом 4:1, однако вопросы к Шалимову остаются.

Впереди еще 15 туров чемпионата. До конца этого года команды проведут еще по пять матчей. После перерыва лидеры могут поменяться. Футбольный сезон 10 декабря завершит снежное дерби «Спартак» — ЦСКА.

Анастасия Борисова

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