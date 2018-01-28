Назван новый клуб Дзюбы

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Об этом рассказал главный тренер команды Миодраг Божович. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы ждем в "Арсенале" Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, в ближайшие дни они присоединятся к "Арсеналу" — на втором сборе. Надеюсь, все решится. В последний раз общался с Артемом дней 10 назад», — сказал Божович.

22 января сообщалось о нежелании Дзюбы играть в провинции. Он отказал «Уфе», так как она находится слишком далеко от Москвы и Санкт-Петербурга.

15 января Дзюба был переведен в «Зенит-2» и не поехал на сбор первой команды в Объединенные Арабские Эмираты. Нападающий будет готовиться к возобновлению сезона вместе со второй командой, пока не найдет себе новый клуб.

Дзюба перешел в «Зенит» в феврале 2015 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за сине-бело-голубых в премьер-лиге и забил один мяч.

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