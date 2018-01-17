Дзюбе отказали в «спартаковском» прощении

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о ситуации с нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом журналист написал в Twitter-аккаунте.

Журналист выразил мнение насчет возвращения форварда в московский «Спартак». «Что значит, простить Дзюбу или нет? Спортсмен зависимый человек: от тренера, руководства, агентов, наконец. Такое впечатление, что Дзюба по своему желанию из "Спартака" ушел. Или как всегда никто ничего не помнит. Это работа, друзья мои, которую не всегда выбирают», — заявил Черданцев.

15 января Дзюба был переведен в «Зенит-2» и не поехал на сбор первой команды в Объединенные Арабские Эмираты. Нападающий будет готовиться к возобновлению сезона вместе со второй командой, пока не найдет себе новый клуб.

Дзюба перешел из «Спартака», воспитанником которого он является, в «Зенит» в феврале 2015 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за «сине-бело-голубых» в премьер-лиге, в которых забил один мяч. В активе 29-летнего форварда также 22 игры за сборную России и 11 голов.

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