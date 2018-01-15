Дзюбу захотели получить бесплатно

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Уфа» заинтересован в трансфере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, уфимцы хотят арендовать форварда. При этом клуб не сможет платить футболисту зарплату, поэтому попытается договориться с «Зенитом» о бесплатной аренде и убедить питерский клуб продолжать выплачивать Дзюбе оклад. Россиянин получает около трех миллионов евро в год.

Ранее 15 января Дзюба вместе с партнером Олегом Шатовым были переведены в состав «Зенита-2» и не поехали на сбор команды в Объединенные Арабские Эмираты. Они будут готовиться к возобновлению сезона вместе со второй командой, пока не найдут себе новые клубы.

В текущем сезоне Дзюба провел 15 матчей за «Зенит» в премьер-лиге, в которых забил один мяч. В активе 29-летнего форварда 22 игры за сборную России и 11 голов.

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