Дзюба и Слуцкий стали интеллектуалами

Нападающий санкт-петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий приняли участие в интеллектуальной игре «Без дураков». Об этом футболист сообщил в Instagram-аккаунте.

Дзюба выложил фотографию, на которой он и Слуцкий сидят за игровым столом.

Команда «Жиганчики», в которой выступали футболист и тренер, заняла второе место из 24. «Четыре часа пролетели мигом, замечательные ведущие Борис Левин и Равшан Аскеров не давали скучать!», — поделился эмоциями нападающий.

В мае 2016 года перед чемпионатом Европы футболисты сборной России вместе с тогдашним наставником Слуцким приняли участие в «Что? Где? Когда?». Они выиграли у телезрителей со счетом 6:4.

Дзюба с 2015 года выступает за «Зенит». Вместе с петербургской командой он выиграл Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка страны.

Слуцкий на данный момент не работает. В 2017 году он возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», однако в декабре был уволен. До этого Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.

Игра «Без Дураков» создана по аналогии со «Что? Где? Когда?». Это командное соревнование из семи конкурсов на логику, сообразительность и эрудицию.

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