Дзюба и Слуцкий стали интеллектуалами

Команда «Жиганчики» - 2-е место из 24-х в замечательной игре «Без Дураков» от создателей «ЧтоГдеКогда»! Четыре часа пролетели мигом, замечательные ведущие Борис Левин и Равшан Аскеров не давали скучать! 🔝👍

A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Dec 30, 2017 at 12:30am PST