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07:00, 26 апреля 2024Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили о самых ужасных поцелуях в своей жизни

Фото: Vitor Monthay / Unsplash

Женщины и мужчины рассказали о самых ужасных поцелуях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пожаловались на несовершенство техники поцелуев, которую применяли партнеры.

Одна девушка думала, что в поцелуях главное — попытаться достать языком мне до пищевода сразу после того, как губы соприкоснулись

ThrowRA-spiegelfischпользователь Reddit

Одна женщина рассказала, как в первый раз выпила алкоголь и решила поцеловать нравившегося ей парня.

Увы, когда я отстранилась, увидела, что огромный прыщ, назревавший у его губы, лопнул во время поцелуя и теперь был размазан по моим и его губам. В ту же ночь у меня впервые пошли месячные, и я решила, что это и лопнувший прыщ — кара Божья за алкоголь

Bighawklittlehawkпользовательница Reddit
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Еще один комментатор вспомнил, как решил продолжить знакомство со встреченной в клубе девушкой у нее дома, однако их планам не суждено было сбыться.

Мы купили кебабы по дороге, и повар не пожалел чесночного соуса. Мы пошли к ней домой, поцеловались секунд 20, поняли, что больше не можем, и вместо всего этого играли в MarioKart на ее приставке. Потом мы встречались все лето, так что худший поцелуй закончился не так уж плохо

nivlarkпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые отказались от свадьбы в последний момент, объяснили причины своего решения. Для многих причиной разрыва помолвки стала измена партнера и ложь.

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      Александра Лисица
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