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09:30, 18 апреля 2024Забота о себе

Отказавшиеся от свадьбы в последний момент люди объяснили свой выбор

Фото: Luis Tosta / Unsplash

Мужчины и женщины, которые отказались от свадьбы в последний момент, объяснили причины своего решения. Непростительные, на их взгляд, поступки бывших партнеров они перечислили в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Для многих людей причиной разрыва помолвки стала измена партнера и ложь. Одна пользовательница рассказала, что незадолго до свадьбы узнала о романе жениха с коллегой, но точка была поставлена, когда всплыла правда о его предыдущих четырех отношениях.

Его бывшие развелись с ним, потому что он просто не понимал, что нельзя жениться и иметь девушку на стороне

Sunnyandbright007пользовательница Reddit

Другая пользовательница рассказала, что свадьба не состоялась, так как жених успел тайно жениться на другой женщине. Мужчины тоже поделились историями неудачных отношений. Один пользователь рассказал, что его невеста осознала, что сделала неправильный выбор и нашла другого бойфренда.

Она решила, что секс с боссом ради денег будет более выгодной сделкой

Shiny-пользователь Reddit

Некоторые пользователи признались, что их поведение стало причиной, которая заставила их бывших отменить свадьбу.

У меня была девушка мечты, очень красивая, воспитанная, общительная, амбициозная и веселая. А я мог думать и говорить только об играх

TandinStoeprandпользователь Reddit
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      Екатерина Улитина
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