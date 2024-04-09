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08:30, 9 апреля 2024Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили недооцененные приемы в сексе

Фото: Unsplash

Женщины и мужчины на форуме Reddit рассказали о вещах, которые люди незаслуженно редко делают в постели. Недооцененные, на их взгляд, приемы в сексе они перечислили в разделе AskReddit.

Многие пользователи попросили чаще проявлять нежность к партнеру во время близости, а не до нее.

Целоваться в миссионерской позиции — это лучшее, конкурентов у этой штуки нет

Baboing_boiпользователь Reddit

Зрительный контакт во время оргазма, неважно, его оргазма, моего, общего. Держаться за руки в миссионерской позиции

Otherwise-Tune5413пользовательница Reddit

Еще один мужчина обратил внимание на то, что знающие о своих сексуальных потребностях женщины очень привлекательны.

Женщины, которые требуют того, чего хотят. Бывшая говорила: «Давай займемся оральным сексом»! Это один из самых возбуждающих моментов в моей жизни

CryptographerFit9725пользователь Reddit
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Некоторые отметили, что им нравится, когда их партнеры мастурбируют во время интимной близости.

Невероятно, как мало люди занимаются этим во время секса и прелюдии. И мужчины, и женщины. Трогайте себя! Так заводит смотреть, как человек, с которым вы занимаетесь сексом, доводит себя до оргазма. Почему бы не сделать то же?

NC_Vixenпользовательница Reddit

Ранее люди, чьи бывшие партнеры начали новые отношения, перечислили факты об экс-возлюбленных, о которых точно не знают их новые избранники. Пользователей сети тронул комментарий женщины, бывший муж которой сильно изменился после перенесенной болезни.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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