Мужчины и женщины раскрыли необычные факты о бывших возлюбленных

Женщины и мужчины, чьи бывшие партнеры начали новые отношения, перечислили факты об экс-возлюбленных, о которых точно не знают их новые избранники. О неизвестных сторонах бывших девушек и парней они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Пользователей сети тронул комментарий женщины, бывший муж которой сильно изменился после перенесенной болезни. С новой женой он познакомился, уже когда проходил программу реабилитации после операции на мозге.

Сейчас он намного тише. И... парень, которого я помню, был астрофизиком. Его новая версия работает в бригаде ландшафтного дизайна для инвалидов. Это разбивает мне сердце. Он все еще чудесный человек. Но не тот, кого я знала в колледже AdChemical1663 пользовательница Reddit

Еще одна пользовательница рассказала, что новая жена ее бывшего возлюбленного не знает о предыдущем браке мужчины, который был заключен ради грин-карты — визы, которая дает иностранцу право на трудоустройство в США.

До встречи со мной он был женат ради грин-карты, думал, что стерпится — слюбится. Ничего не вышло. Я знаю, потому что еще два года после разрыва его документы о разводе болтались у меня в подвале Panserbjornsrevenge пользовательница Reddit

Один из комментаторов рассказал, что поддержал легенду бывшей девушки о том, что она вышла замуж девственницей.

Ее муж думал, что она девственница, но мы годами трахались, как кролики. Она умоляла меня никому не говорить, когда они начали встречаться. Но все наши друзья знали, а он нет Ounceofwhiskey пользователь Reddit

Ранее женщины, которые хотят, чтобы их партнеры делали какие-либо вещи чаще, но по разным причинам не говорят об этом, обсудили свой опыт на Reddit. Много лайков собрал комментарий женщины, которая хотела бы, чтобы партнер чаще чесал ее спину.