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06:30, 26 апреля 2024Наука и техника

Обнаружен гигантский полезный вирус

Nature Communications: обнаружен заражающий опасную амебу гигантский вирус

Фото: Nature Communications

Ученые Венского университета обнаружили гигантские вирусы, полезные в борьбе с опасным одноклеточным паразитом Naegleria fowleri, известным, как амеба, пожирающая мозг. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Виды Naegleri — одноклеточные амебы, которые встречаются в водоемах по всему миру, при этом один вид, Naegleria fowleri, предпочитает теплые водоему при температуре выше 30 градусов Цельсия и вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который почти всегда вызывает летальный исход.

Гигантские вирусы, получившие научное название Nucleocytoviricota, были выявлены около двух десятилетий назад. Они преимущественно заражают одноклеточные организмы, по размеру сравнимы с бактериями и характеризуются уникальной структурой и генетическими особенностями, которые ранее считались свойствами клеточных организмов.

Неглериавирусы были выделены на очистных сооружениях недалеко от Вены. Они поглощаются амебами и уничтожают своих хозяев всего за несколько часов. Как и другие гигантские вирусы, они имеют структуру под названием «звездные врата», которая облегчает проникновение ДНК в клетку. Затем внутри амебы формируется вирусная фабрика, реплицирующая генетический материал вируса и собирающая сотни новых вирусных частиц.

По словам авторов, хотя сами вирусы неприменимы для лечения амебного менингоэнцефалита, они открывают возможность профилактической обработки водоемов или бассейнов.

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      Александр Еникеев
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