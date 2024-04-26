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06:37, 26 апреля 2024Россия

Число убитых двумя военными в Херсонской области выросло

РИА Новости: число убитых военными в Херсонской области выросло до семи человек

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили тела убитых военными в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в разных местах. по предварительной информации, среди погибших — глава села Абрикосовка.

По подозрению в расправе задержали двух российских военнослужащих. Сообщается, что задержанные панировали поселиться в одном из домов в Абрикосовке и обратились к главе сельской администрации. Получив отказ по причине отсутствия свободных домов, они напали на женщину и расправились с ней. Подозреваемые также сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, применив топливо и гранаты.

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      Марина Совина
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