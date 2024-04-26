Число убитых двумя военными в Херсонской области выросло

РИА Новости: число убитых военными в Херсонской области выросло до семи человек

Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили тела убитых военными в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в разных местах. по предварительной информации, среди погибших — глава села Абрикосовка.

По подозрению в расправе задержали двух российских военнослужащих. Сообщается, что задержанные панировали поселиться в одном из домов в Абрикосовке и обратились к главе сельской администрации. Получив отказ по причине отсутствия свободных домов, они напали на женщину и расправились с ней. Подозреваемые также сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, применив топливо и гранаты.