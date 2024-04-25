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06:30, 26 апреля 2024Путешествия

Назван топ направлений для отдыха на майские праздники внутри России

«Авито Путешествия»: Санкт-Петербург возглавил топ направлений для отдыха в мае

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Аналитики «Авито Путешествий» составили топ направлений для отдыха россиян на майские праздники внутри страны, изучив статистику по бронированиям. Они также назвали стоимость посуточной аренды квартир и загородных домов в самых популярных локациях. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Всего на начало мая россияне забронировали на платформе более 225 тысяч объектов. Среди оплаченных заявок в пятерку самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург (доля оплаченных броней — 15 процентов), Краснодарский край (10 процентов), Татарстан (8 процентов), Калининградская область (6 процентов) и Москва (5 процентов). За ними следуют Ставропольский край с долей оплаченных броней в 5 процентов, Нижегородская область (4 процента), Московская, Ленинградская и Ярославская области (по 3 процента).

Также аналитики изучили, в каких из этих направлений дешевле всего посуточная аренда. Выяснилось, что в конце апреля 2024 года «однушку» дешевле всего на сутки арендовать в Ярославской области (1 900 рублей), Татарстане и Нижегородской области (по 2 000 рублей). Самые высокие средние цены оказались в Москве (3 300 рублей) и Московской области (3 000 рублей). В сегменте загородных объектов наиболее доступные дома для посуточной аренды в преддверии майских праздников предлагают Ставропольский (3 500 рублей) и Краснодарский (4 000 рублей) края. А самые высокие цены снова в Москве и Московской области (по 8000 тысяч рублей за ночь).

Ранее россияне рассказали о планах на майские праздники. По результатам исследования, в котором участвовали почти 10 тысяч жителей страны, большинство людей (39 процентов) собираются отдохнуть за городом или поехать на дачу.

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      Екатерина Смирная
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