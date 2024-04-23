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10:02, 23 апреля 2024Россия

Россияне рассказали о планах на майские праздники

Большинство россиян собираются отдохнуть за городом на майских праздниках

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россияне в исследовании сервиса Lady Mail.ru и соцсети «Одноклассники» рассказали о планах на майские праздники. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

По результатам исследования, в котором участвовали почти десять тысяч жителей страны, большинство людей (39 процентов) собираются отдохнуть за городом или поехать на дачу. Среди них 26 процентов будут жарить шашлыки, 22 процента — заниматься огородом. При этом 17 процентов опрошенных планируют посвятить время семье и друзьям, а 15 процентов — убрать дом или сделать ремонт.

Чуть меньше респондентов (29 процентов) заявили, что не покинут город в праздничные дни, а для 12 процентов россиян длинные выходные будут рабочими днями. Те, кто останутся дома, будут заниматься уборкой или отдыхать в кровати.

Кроме того, 9 процентов опрошенных отправятся в путешествие по России, за границу или в гости планируют поехать 5 и 6 процентов соответственно.

Пользователи также предложили и свои варианты занятий на майские праздники. Чаще всего россияне отмечали подготовку к Пасхе, празднование дня рождения, чтение или рисование, а также волонтерство, отдых в санатории и заботу о себе.

Ранее стала известна доля недовольных своими выходными россиян. Треть опрошенных признались, что недовольны своим времяпровождением.

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      Маргарита Миронова
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