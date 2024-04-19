Стала известна доля недовольных своими выходными россиян

«Авиасейлс»: треть опрошенных россиян недовольны своими выходными

Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» провел исследование среди пользователей и выяснил, как они проводят выходные дни. Треть опрошенных россиян, порядка 30 процентов, признались, что недовольны своим времяпровождением. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Оказалось, что большинство опрошенных на выходных сидят дома (45 процентов) или занимаются бытовыми делами (31 процент). Среди других популярных планов на выходные: встречи с близкими (32 процента) и короткие путешествия (23 процента). Реже респонденты занимаются хобби или спортом (22 процента) и посещают культурные мероприятия (20 процентов).

Большинство из респондентов, которые недовольны своими выходными, мечтают чаще отправляться в путешествия (75 процентов), порядка 33 процентов признаются, что в нерабочие дни хотели бы уделять больше времени саморазвитию, а еще 21 процент — близким. Среди других ответов популярными стали желание больше успевать по дому (15 процентов) и лежать ничего не делая (9 процентов).

Интерес россиян к путешествиям в промежутке с пятницы по воскресенье подтверждается данными аналитиков — они отмечают рост спроса на поездки в это время на 11 процентов. Кроме того, 22 процента от всех бронирований приходится именно на выходные. Самыми популярными направлениями для отдыха стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Калининград.

Ранее эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова поделилась лайфхаками, которые позволяют сэкономить в путешествии.

