Задержанных за расправу российских военных передали военной полиции

Убивших семерых человек в Херсонской области военных передали военной полиции

Двух российских военных, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, передали военной полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Об их задержании стало известно 25 апреля. Отмечается, что накануне тела убитых были обнаружены в селе Подо-Калиновка, некоторые из них были обожжены и обезображены. Одной из жертв оказалась глава села Абрикосовка. Задержанные сознались в убийствах.