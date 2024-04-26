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06:18, 26 апреля 2024Силовые структуры

Задержанных за расправу российских военных передали военной полиции

Убивших семерых человек в Херсонской области военных передали военной полиции

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Двух российских военных, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, передали военной полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Об их задержании стало известно 25 апреля. Отмечается, что накануне тела убитых были обнаружены в селе Подо-Калиновка, некоторые из них были обожжены и обезображены. Одной из жертв оказалась глава села Абрикосовка. Задержанные сознались в убийствах.

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      Марина Совина
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